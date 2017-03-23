美國健保修正案 週四表決告急

華爾街日報報導，為推動共和黨主導的健保修正案能在眾院順利通過，白宮趕在最後關頭繼續對共和黨人進行遊說。不過成效不彰，不僅保守派議員的反對立場不見鬆動，連中間溫和派也聲稱不支持健保修正案，這也使得該案週四過關希望岌岌可危。

(工商)