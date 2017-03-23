美國經濟指標報喜 新屋銷售月增6.1％

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美國初領失業救濟金人數上週雖然意外增加1.5萬人，不過整體數據仍維持在歷史低點附近，顯示就業市場依然強勁。

另外美國房市也傳出捷報，雖然房價節節攀高與新屋庫存也趨於緊俏，但在民眾對房屋需求不減下，使得美國2月新屋銷售月增6.1％至7個月高點。

(工商)