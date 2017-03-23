橫跨50年27首經典電影配樂，辛辛那提大眾管弦樂團一次滿足

創立於1977年的辛辛那提大眾管弦樂團，目前指揮是約翰‧莫里斯‧羅素。（牛耳藝術提供）

辛辛那提大眾管弦樂團換上紅西裝，從古典樂跨足好萊塢電影配樂。（牛耳藝術提供）

相較於大多只演奏古典樂的管弦樂團，辛辛那提大眾管弦樂團成立40年，以管弦樂詮釋電影配樂、流行樂等，錄製超過100張的專輯。如今暌違20年再次來台，將帶來27首電影配樂，曲目年代橫跨50年，包含耳熟能詳的《星際大戰》主題曲、《魔戒首部曲：魔戒現身》、龐德電影系列配樂等。25日將在台南文化中心演出，26日在台北國家音樂廳演出。

樂團指揮約翰．莫里斯．羅素日前曾表示：「我們等不及和你們分享這獨特的辛辛那提之聲。我們的打擊樂超棒，木管很細緻；銅管已經是有口皆碑，但我們的弦樂也擁有深沉豐富的聲音，非常期待與樂迷分享。」

牛耳藝術總監牛效華表示，這次辛辛那提大眾管弦樂團來台表演，安排上不同於一般古典樂。「每一部電影的精神不同，面向多，曲目也更多，這次一口氣安排了27首歌曲，希望不只吸引樂迷，也能吸引電影迷，或是電影配樂、戲劇和文創等工作者，來了解配樂的重要性。」

辛辛那提大眾管弦樂團其實是「辛辛那提管弦樂團」的另一個分身。辛辛那提管弦樂團在1895年成立於美國俄亥俄州的辛辛那提市，是美國年代第六久遠的管弦樂團。

1977年，在當時的指揮康澤爾的帶領下，辛辛那提大眾管弦樂團成立，成員和管弦樂團相同，卻從古典樂跨足好萊塢電影音樂工業和大眾流行音樂。至今已經為百部以上的電影擔任配樂錄音，也創下百萬張唱片的亮眼銷售紀錄。表演時經典的紅西裝也有別於傳統，帶來活潑輕快的氣氛。

這次辛辛那提大眾管弦樂團來台的演出人員多達113人，不只有完整的管弦樂團編制，更加入電貝斯、電吉他和爵士鼓等流行音樂的配置，全套樂器重達19,589公斤重，得用4個40呎貨物櫃空運來台。

演出的曲目中有多首電影配樂大師約翰·威廉斯的作品，包含《大白鯊》、《法櫃奇兵》等，其中《辛德勒的名單》主題曲將由台灣旅美小提琴家林昭亮和樂團一同演出。林昭亮也將和樂團演出曾擔任電影配樂的古典音樂作曲家康果爾德在1945年譜寫的《小提琴協奏曲》第三樂章。

(中時)