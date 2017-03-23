新港奉天宮董事長心肌梗塞住院 幸已無大礙

嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌19日到獨立山健行，突身體不適昏厥，所幸經送醫急救，現已轉普通病房休養，何達煌今天則透過妻子何許春蜜表示，一切都感謝新港媽祖的庇祐。另明晚就是台中大甲媽的遶境起駕大典，何達煌已向醫師告假，將如期出席現場。

何許春蜜表示，19日與丈夫、好友在獨立山健行途中，丈夫胸部隱約感覺疼痛，稍作休息後，他們在慢慢走上獨立山的奉天岩廟宇，正準備吃中餐時，他突然昏倒在地，友人當下立即以手指刺激丈夫「人中」，自己則在心中默念「請新港媽祖保佑丈夫平安」，幸好丈夫不久就醒過來，並趕緊打119送嘉義長庚醫院治療。

何許春蜜說，心臟等專科醫師檢查評估後，認為是心肌梗塞，隨即在血管裝置支架，目前恢復狀況良好，已轉至普通病房。她說，何達煌相當虔誠，心繫大甲媽祖遶境事宜，想辦理出院，雖然醫師交代不可太勞累，但最後仍在醫師的評估下同意何達煌告假，明晚可至大甲鎮瀾宮護持大甲媽起駕。

(中時)