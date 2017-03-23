女國中生遭客運輾斃 校方啟動悲傷輔導

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就讀碇內國中的16歲蘇姓女學生，今天下午搭基隆客運1062車次返回瑞芳住家時，後門突然開啟，蘇女墜落遭輾斃，校方表示，明天將在班上安排悲傷輔導。

家屬聽聞噩耗趕抵現場，蘇父癱坐在地痛哭失聲，親友看見蘇女遺體時傷心欲絕，「連頭都不見了，軀體也支離破碎，散落四處」，親友不捨蘇女，還數度拜託殯葬業者小心撿拾，盼能完整拼湊遺體，場面哀戚，令人鼻酸。

根據車上監視器畫面顯示，蘇女當時正站在後門，左手握著門把，疑似和2名女學生正在嬉鬧，其中1人推了一把，後車門突然開啟，蘇女頓時墜落遭車輪輾斃，一旁的女學生差點也跟著掉下車，幸虧即時抓住門桿才逃過一劫。

據了解，蘇女住在事發地大寮站附近，蘇父以開貨車謀生，家境小康，父母離婚後，蘇女跟著父親一起生活。

碇內國中校長王淑芬表示，蘇女在校表現優異，只要老師交代都會盡心負責，事發後已前往殯儀館慰問家屬，學校會盡可能協助家屬辦理後續適宜，並在班上安排悲傷輔導，並適度安排全校性輔導，除對蘇女表達哀悼外，同時教育學生行的安全。

教育處指出，2名學校主任第一時間已趕至現場，並陪同學生製作筆錄，家屬若有需要，市府也會協助提供相關急難救助，教育處並已責請學校協助學生家長申請學生團體保險及後續，輔諮中心明天也將啟動安心服務機制，前往學校協助輔導事宜。1060323

(中央社)