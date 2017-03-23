德國經理怒斥工人猴子 遭馬拉威驅逐出境
1名應聘到非洲國家馬拉威開築公路的德國人，怒斥工人「猴子」遭到舉報被警局拘禁1晚後，隔日馬拉威政府以種族歧視為由驅逐他出境。
馬拉威第一大報「尼亞薩時報」（Nyasa Times）今天報導指出，46歲的尤肯（Hinteregger Jurgen）是1名德國公司的經理，該公司與馬拉威政府簽約建造1條47公里的公路。
警方發言人伊森（Ignatius Easu）表示，該公司1名司機迪威納（Charles Devina）在駕駛1輛水車時因為車身太重導致爆胎。
報導引述迪威納說：「尤肯見狀大發雷霆，破口大罵我是1隻猴子，然後奪走我手中的水車鑰匙。」
其他工人得知後，以罷工行動聲援迪威納。警方得到舉報立即將尤肯在警局拘禁1晚。
隔天尤肯被帶至關卡，以種族歧視為由遭政府驅逐出境。
報導指稱，尤肯種族歧視事件並非單一事件。
去年馬拉威法庭下令追捕1名巴基斯坦（Pakistan）籍母親沙塔（Salma Sattar）。沙塔涉嫌種族歧視和蓄意拋棄嬰兒。
沙塔的女兒卡利（Aisha Kali）與馬拉威青年姆哈古（Thando Mhango）雙雙墜入愛河，卡利未婚懷孕。
但這段愛情並未得到沙塔的允許與祝福，理由是這種男女關係完全違反巴基斯坦傳統文化。
在女兒生下小寶寶後，沙塔慫恿女兒離開男友，母女兩人在沒有通知姆哈古的情況下遠走他鄉，姆哈古只好一狀告進法庭尋求協助。1060323
(中央社)
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