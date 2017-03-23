黑手黨旅遊團挨轟 義業者稱喚醒意識
1家西西里島（Sicily）旅行社推出「黑手黨旅遊團」，結果引來當局與受害者家屬的猛烈抨擊，批評他們美化組織犯罪。
法新社報導，義大利旅行社易特拉巴尼（Easy Trapani）推出半日或1日遊行程，造訪黑手黨博物館及一些惡名昭彰的黑幫大老曾居住的知名地點，還附送1盤肉丸義大利麵，但這令反黑手黨運動人士深感憤怒。
法柯尼（Maria Falcone）是1992年遭黑手黨殺害的反黑手黨法官的妹妹，昨天譴責這項旅遊行程「是對受害者痛苦的羞辱，對那些為根除黑手黨文化而終日奔走的人，也不啻是1記耳光」。
科爾萊奧內（Corleone）等城鎮因經典黑幫電影「教父」系列走紅，親自陪同旅客前往當地的旅遊團負責人葛里洛（Gianni Grillo）堅稱，旅行社網站上的短期旅遊實質上是「反黑手黨旅遊團」，因為這能喚醒人們的相關意識。
他說，這個旅行團會讓旅客對「目前仍持續影響西西里社會的柯沙諾斯特拉（Cosa Nostra）犯罪勢力有更廣泛的理解，也必須釐清這對西西里島及西西里人都是非常不好的事」。柯沙諾斯特拉是西西里島的黑手黨派系。
旅行社網站引述義大利記者殷巴斯塔托（Peppino Impastato）名言：「黑手黨殺戮，沉默亦如是。」殷巴斯塔托曾公開譴責黑手黨，後於1978年遭謀殺，得年30歲。
但特拉巴尼（Trapani）市長達米亞諾（Vito Damiano）要求該旅行社關閉網站。
根據義大利「共和報」（La Repubblica），達米亞諾表示：「這是冒犯整個城市的放肆行為。」（譯者：中央社廖禹揚）1060323
(中央社)
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