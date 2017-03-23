病童學習不中斷 智慧教室在醫院啟用
台北醫學大學附設醫院攜手台灣三星電子，今天正式啟用北台灣首間「智慧教室in Hospital」，期盼透過科技產品的創新應用，協助病童在住院治療同時能夠不斷學習。
台灣三星電子長期關注台灣兒童教育，看見病童的需求，於是延伸「SMART School智慧教室」計畫，與台北醫學大學附設醫院合作，於7樓兒童病房陽光室打造大台北地區首間「智慧教室 in Hospital」數位互動學習空間，並於今天正式啟用。
計畫啟用儀式邀請到台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰及台灣三星電子總經理李載燁，以灌溉意象宣示未來將結合雙方力量，協助病童Fun心學習。
李載燁表示，2016年在偶然的機緣下，台灣三星透過科技產品幫助白血病童圓夢，讓台灣三星看到了不同場域內兒童的需求，很榮幸能與台北醫學大學附設醫院合作拓展「智慧教室」計畫，讓長期在醫院接受治療的病童，也能透過科技不斷學習，未來也期待帶入更多外界的正向影響，給孩童持續治療的動力。
為了讓家長和病童都能熟悉「智慧教室 in Hospital」的使用，特別安排台灣三星志工到場，帶領兒童體驗平板學習的樂趣，運用國立故宮博物院的應用程式，以3D虛擬的文物互動方式，探索故宮的國寶珍藏。1060323
(中央社)
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