抗衡中國影響力 印度考慮軍援阿富汗

我要評比

中國大陸不斷在印度周邊挖牆腳，強化對印度鄰國影響力，印度正考慮替阿富汗支付直升機和運輸機維修費用，以強化與阿富汗的軍事合作關係和影響力。

阿富汗過去曾與巴基斯坦關係密切，巴國的盟友中國大陸也積極強化對阿富汗的影響力，同時透過貸款、援助興建基礎建設強化對尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡等印度鄰國的影響力，印度急需尋求突破中國大陸的包圍網。

印度去年派遣專家小組赴阿富汗評估阿富汗空軍的需求後，印度駐阿富汗首都喀布爾（Kabul）大使沃赫拉（Manpreet Vohra）告訴路透，印度正在評估為阿富汗空軍的11架Mi-35直升機和7架運輸機，支付新零件與維修費用約5000萬美元（新台幣約15.24億元）。

印度將在未來幾個月內完成最終成本估算，再決定是否批准提供經費給阿富汗對上述直升機和運輸機進行維護與維修工作。

新德里希望透過有限的軍事援助，對阿富汗強化影響力並增進雙邊軍事合作，抵銷中國大陸、巴基斯坦和俄羅斯在當地的影響力。

阿富汗因與武裝叛亂的阿富汗民兵組織塔利班長期戰爭，急需外界援助，也向印度請求軍事援助。

印度於2015年交付4架攻擊直升機給阿富汗，但印度一直以自己的資源不足，不願承諾提供阿富汗直接軍事援助，比較願意提供阿富汗發展協助。

在巴基斯坦恐怖份子屢次對印度軍事基地發動恐怖攻擊後，印巴關係目前降到冰點，雙方部隊不時在邊境發生衝突，阿富汗在印度要求下，最近與印度一起指責巴基斯坦沒有積極阻止恐怖組織在巴國境內活動，並向鄰國發動恐怖攻擊。1060323

(中央社)