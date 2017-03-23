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比利時攔截一起疑似恐攻案 起出多樣武器

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比利時紀念恐攻
圖為比利時民眾聚集為去年發生的布魯塞爾機場與地鐵恐攻案死難者默哀，在此同時比利時警方在安特衛普市攔截一起疑似恐攻案。（圖／美聯社）
比利時國會默哀
比利時總理與國會議員今天為一年前發生的布魯塞爾恐攻案默哀，但恐攻威脅仍未稍歇。（圖／美聯社）

就在英國發生恐怖攻擊後不尺，比利時也及時截獲一起類似事件。比利時安特衛普市(Antwerp)安全部門及時攔截一起企圖以高速汽車衝撞人群的攻擊案，犯案法國籍駕駛遭逮捕後，檢察官在汽車上查獲槍枝、利刃等多種武器。

法新社報導，比利時聯邦檢察官辦公室在一項聲明中說，試圖以汽車衝撞人群的嫌犯被逮捕後，汽車上查獲利刃、霰彈槍與一桶可疑液體，液體成分還有待檢驗。

檢察官聲明說，嫌犯是1977年生的法國籍穆罕默德．R，居住地登記為法國。

這起疑似恐攻案正巧發生在英國國會恐攻案後不久，作案手法極為相似，都是先以汽車衝撞人群，再以其他武器攻擊民眾，兩案之間是否有聯繫還有待查證。

(中時電子報)

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關鍵字：安特衛普恐攻汽車步槍利刃
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