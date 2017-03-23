女子北高往返車資9千 運將卻一毛錢都收不到

運將開了5小時，車資9580元，卻一毛都收不到。（葉書宏翻攝）

領有中度身心障礙手冊30歲沈姓女子上月8日，在新北市板橋區攔了林姓男子駕駛的計程車，沈女表示，要跳表搭車至高雄，到高雄後會有友人幫忙付錢。由沈女向陳男借了手機聯繫臉書上的友人，陳男才開車出發。豈料竟是做白工，開了5小時、車資9580元，沈女一毛錢都沒付，陳男將她載回板橋向派出所怒告詐欺，警訊後依詐欺罪函送法辦。

(中時)