桃園開徵毛小孩棄養費 每隻3500元

桃園動保園區擬開徵毛小孩棄養費，每隻3500元。(蔡依珍攝)

動物收容所「零撲殺」政策上路，各縣市面臨「終養與超收」的限期壓力，桃園市考量強化飼主責任觀念，制定辦法取消免費收容服務、開徵「棄養費」，最快下個月起若飼主將寵物帶到動保園區棄養，將收取3500元「棄養費」。

《動保法》第5條明定：「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣(市)主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。」條文一出等同給不肖飼主或寵物業者合法棄養的理由，只要不想養、退流行、淘汰了，就輕易把飼養多年的寵物像丟垃圾一樣的丟進收容所，「不擬續養」淪為無良飼主「合法棄養」的管道，所生費用則由全民買單。

桃園市動物保護防疫處長陳英豪說，新屋收容所有高達7成的比例都是飼主親自送來的，理由不脫家裡有小朋友、搬家、沒時間照顧、狗吠擾民、未絕育生小狗、生重病（老化、腫瘤）等，失去飼主關愛的犬貓進入收容所，會排擠到流浪動物的資源，完全免費也讓飼主便宜行事。

為落實「使用者付費」的觀念，以及收容空間源頭管制，桃園師法其他直轄市，推動「桃園市犬貓收容及處理收費標準」，祭出每「棄養」一隻寵物需收費3500元，有辦理寵物登記的則降為2500元，費用包含飼養費、絕育費、醫療費、屍體處理費及人事費等，將全數入市府公庫，再轉為照顧狗狗或貓咪的錢。

陳英豪坦言，千奇百怪的棄養理由總歸都是飼主「責任感不足」，希望透過收費達到遏止作用，告訴飼主不是拍拍屁股就走，必須負一點責任，「畢竟你飼養時也沒經過寵物同意啊！」

陳英豪說，為了避免民眾聽到要收費就打退堂鼓，會準備一些「小撇步」，包括送來就先免費植入晶片，就算回去後棄養，也能追蹤到主人，並規畫30天強制讓渡期，飼主必須帶回家再養1個月，並幫犬貓拍照、上傳官網「徵主人」，直到沒人接手才能真正棄養，讓飼主有寬裕時間重新思考，「已施行的縣市幾乎都會讓飼主打退堂鼓！」

桃園市推廣動物保護協會祕書長劉盈如說，桃園是六都中唯一未收棄養費的直轄市，呼籲桃園市府拿出行政效率，透過收費減少棄養、落實尊重生命和飼主責任的觀念，另方面也能讓政府有更多財源做好收容期間的醫療照護，對大眾示範正確的飼養態度與動物福利，收容所才能有機會從「煉獄」轉型為「生命教育場域」。

(中時)