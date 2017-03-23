動保團體看棄養費 有利有弊求配套

桃園動保園區擬開徵毛小孩棄養費，每隻3500元。(蔡依珍攝)

桃園動保園區擬開徵毛小孩棄養費，每隻3500元。(蔡依珍攝)

桃園將收「棄養費」，動保團體認為是一體兩面，過去不收費無形助長飼主不負責任的觀念，但收費也恐讓飼主養成花錢了事的心態，更糟糕的話可能為了規避費用而隨意棄置，徹底落實飼主登記、犬貓節育等措施才能治標，最重要的還是讓「愛牠就不要棄養」的觀念深植。

動保團體普遍認為，動保園區在空間有限下，收容的動物若一段期間無人領養，將面臨安樂死命運，但過去不收費的方式，無形助長飼主不負責任的觀念，飼主根本不會考慮寵物帶到動保園區之後的命運，甚至養成「只要有一天我不想養了，帶到動保園區就好」的偏差想法，也造成飼養寵物前並未深思，易受電影等流行因素影響，一窩蜂飼養，在熱潮後就棄養。

桃園市動物保護協會祕書長劉盈如指出，目前有實施收費制度的縣市，普遍也是棄養狀況控制較好的縣市，例如2013年開始收費的台南市，前年就宣布提早執行「零撲殺」，值得其他縣市參考。而台中更設立了「猶豫期」制度，在猶豫期60天內，飼主須自行留置寵物，並透過認養媒合平台，為寵物尋找新主人，雙北也有30天緩衝，促使民眾對於養與不養，都能更慎重，並扛起責任。

但動保團體也擔心，「寵物棄養價」恐讓民眾養成花錢了事的心態，更糟糕的是，不負責任的飼主為了規避繳交費用，選擇在郊區、街頭等處隨意棄養，造成流浪動物數量增加。

劉盈如坦言，規費制度只是配套的一環，她以桃園為例，去年12月有超過7成都是以「拾獲、救援、通報捕捉」等名目送來，藉以規避相關裁罰或規費，去年4月、7月更陸續發現有大批柴犬、哈士奇、紅貴賓、吉娃娃等純種犬，被送交新屋收容所，犬隻毛髮糾結、健康狀況不佳、且有繁殖多胎的跡象，懷疑是繁殖場蓄意淘汰種犬。

劉盈如認為，解決流浪動物問題的關鍵仍在於「落實寵物登記及絕育」，政府也須立法阻斷不易控管的犬貓活體網路交易市場，再配合清查合法寵物店家所持有的每一隻動物的來源與去向，才能有效從源頭控管流浪動物。

(中時)