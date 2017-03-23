南投信義汽車對撞 2死1傷

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兩輛汽車今天行經南投縣信義鄉省道台21線92.5公里處發生對撞，撞擊力道強大，一車內1男、1女傷重不治，另一車男子受傷。

兩輛汽車今天晚間8時多行經省道台21線92.5公里處、信義鄉豐丘路段發生對撞事故，一輛白色汽車內一男、一女乘客當場失去生命徵象，分送竹山秀傳醫院及南基醫院搶救，仍傷重不治，另一輛藍色休旅車男駕駛多處挫傷，意識清楚，送往南基醫院治療。

該路段為省道台21線少數長直線，兩車對撞後，車體嚴重損毀，零件四散，不排除車速過快，大批警消獲報趕赴搶救傷者，一度封閉單線車道，直到晚間10時已排除事故，肇事原因由警方調查中。1060323

(中央社)