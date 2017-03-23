駕車高速衝撞人群未遂 比利時逮1北非男

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比利時安特衛普警察局長說，一名北非裔男子今天上午企圖高速駕車闖入行人購物街區，遭警方逮捕。

北部城市安特衛普（Antwerp）警長穆特斯（SergeMuyters）說，這名男子駕駛的汽車懸掛法國車牌。

穆特斯在記者會上說：「掛法國車牌的汽車企圖高速闖入邁爾（Meir）購物街，已逮捕穿迷彩服的1名男子。」

他說：「行人必須朝兩旁跳開。」

警方發言人表示，安特衛普市中心已部署額外軍警人員，但未說明更多細節。

英國國會昨天才遇襲，凶嫌殺害3人後遭擊斃；而昨天也是布魯塞爾恐攻1週年紀念日，那次恐攻造成32人喪命。（譯者：中央社羅苑韶）1060323

(中央社)