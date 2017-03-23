開幕戰當開球嘉賓 王力宏今天偷偷練球

王力宏25日將擔任中職開幕戰開球嘉賓，今也來到新莊棒球場練球。(圖/截自王力宏官方臉書粉絲團)

中華職棒開幕賽即將在25日開打，今富邦悍將練完球後，將在開幕戰擔任開球嘉賓的知名藝人王力宏，也現身新莊棒球場，進行練球，盼在周六當天投出好球。

王力宏今天來到新莊棒球場練投，準備25日中職開幕戰開球。(截自王力宏官方粉絲團)

王力宏將首次擔任開球嘉賓，還是在開幕戰，今抽空到新莊棒球場練球，也將影片傳至各人官方臉書粉絲團，影片中三球都相當準確的進到捕手手套，相當厲害。

許多歌迷看到影片也紛紛留言，「投球好準」、「不錯欸！左投怪異姿勢！富邦悍將要簽了嗎？」、「這球速跟控球....... 力宏是不是有偷練一陣子了XD」也顯得相當興奮。

(中時電子報)