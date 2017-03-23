開幕戰當開球嘉賓 王力宏今天偷偷練球
中華職棒開幕賽即將在25日開打，今富邦悍將練完球後，將在開幕戰擔任開球嘉賓的知名藝人王力宏，也現身新莊棒球場，進行練球，盼在周六當天投出好球。
王力宏將首次擔任開球嘉賓，還是在開幕戰，今抽空到新莊棒球場練球，也將影片傳至各人官方臉書粉絲團，影片中三球都相當準確的進到捕手手套，相當厲害。
許多歌迷看到影片也紛紛留言，「投球好準」、「不錯欸！左投怪異姿勢！富邦悍將要簽了嗎？」、「這球速跟控球....... 力宏是不是有偷練一陣子了XD」也顯得相當興奮。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。