超級尋人任務！母女跑遍整個公園團圓

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熱心警助母女團圓。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局錦和派出所警員吳柏威、曹勝泰，日前晚間接獲勤務指揮中心通報，在錦和運動公園正門口疑似有3歲迷失女童。

警方獲報到場發現女童，身旁又無成年人照顧，於是展開尋人任務，帶著女童在錦和運動公園內一一詢問，最後終於幫助母女順利團圓。女童母親向警員表示，女兒非常有好奇心而且不怕陌生，喜歡四處東探西跑，讓她非常擔心，感謝熱心員警幫忙。

(中時)