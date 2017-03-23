早餐幾點吃較好？ 專家建議：要與前次進食隔10小時
早餐可說是三餐中最為重要的一餐，許多醫師及營養師皆強調過其重要性。然而，早餐到底要幾點吃比較好？近來，日本健康知識網站《LAR Life&Aging Report》就分享有關吃早餐的最佳時機，讓你不但培養良好的飲食習慣，還能食得健康與苗條。
健康知識網站《LAR Life&Aging Report》近來發表一篇有關吃早餐的文章，內容指出，早餐的英文為「breakfast」，其原意是「break the fast」，打破齋戒的意思，也就是指人要中斷禁食的狀態，開始吃東西。而吃早餐的最佳時機，應該要與前一晚最後一餐距離10小時以上的時間，若實在太餓，也至少要相隔8小時，這樣才可使腸胃蠕動比較順利，幫助體內所累積的毒素與廢物排出。
不過，若是前一晚用餐時間較晚，文章裡提到，其實不需要強迫自己吃早餐，建議可選擇喝熱飲或是加了檸檬的碳酸水，以刺激腸胃，傳達身體已起床的訊息。
此外，除了進食時機很重要外，文章中也強調，早餐具「重新啟動生理時鐘」的暗示功能，當生理時鐘一旦混亂，會影響器官機能與代謝，讓不好的物質囤積體內，因此早上的「再設定」相當重要。尤其攝取「碳水化合物＋蛋白質」，像是白飯配魚肉、麵包加雞蛋等這樣的早餐組合，身體才可獲得最佳的能量。
(中時電子報)
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