小女孩初訪羅馬 大膽在教宗頭上動土
3歲的魏斯翠克（Estella Westrick）今天第1次到羅馬就掀起不小騷動。家人帶著她與教宗見面時，她竟大膽對教宗頭上的帽子動手，這個小意外讓所有人都忍不住發笑。
魏斯翠克的家人在天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天的公開接見活動後，帶著魏斯翠克晉見教宗。
美國有線電視新聞網（CNN）網站影片可看到，1名梵蒂岡人員抱起魏斯翠克，讓她能與教宗面對面。
教宗俯身親吻她時，這名小女孩趁機伸手抓下他的帽子，敏捷身手讓「受害」的教宗本人及現場人員都忍俊不住。
魏斯翠克的教父布托拉克（Mountain Butorac）告訴CNN：「她上去之前有點緊張，接著她就偷了他的帽子。這太好笑了，大家都在笑，教宗也是。」
魏斯翠克跟著父母一起從亞特蘭大（Atlanta）來拜訪她的教父，這也是她第1次來羅馬。
布托拉克開玩笑說：「這只是她在羅馬的第1個整天，誰知道她明天還會做出什麼事。」（譯者：中央社廖禹揚）1060323
(中央社)
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