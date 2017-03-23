七堵華新二路道路 出現長30公尺裂縫
基隆市七堵區華新二路下陷、龜裂出現30公尺大裂痕影響行經汽機車安全，而當地居民憂心梅雨季來臨恐擴大塌陷面積，日前向市議員張耿輝陳情，今天眾人前往現勘評估，最後市府允諾先行灌漿解決裂縫，日後統一規劃排水設施，再發包廠商施作工程。
七堵區華新二路道路鋪面產生長30公尺、深30公分大裂縫，高低差達20公分，凹凸不平，令汽、機車行經該處被迫左閃、右躲，十分危險，時隔3日裂縫逐漸擴大令居民苦不堪言向張耿輝陳情，盼相關單位能出面「填縫」。
友二里長蘇秋福表示，華新二路提供農友往返瑪西里及大武崙、金山兩端，也是假日外地遊客前往市區的替代道路之一，20日一早居民發現地面下陷、道路鋪面出現20多公尺裂縫，不少機車騎士為閃躲高低差10公尺裂縫，差點發生翻覆意外，近日又發現裂縫有擴大趨勢，居民盼補強修復免得裂痕加深。
市府人員今天前往現勘研判，為上游排水溝阻塞，導致排水不良又遇連日雨水沖刷，路基受流水侵蝕下陷，產生縱向龜裂縫，此外道路下方邊坡土壤也出現部分流失，所幸路基結構完整，並無立即危險性。
張耿輝表示，基隆市積極對外推廣觀光休閒農業，但行經道路出現數尺長裂痕，除了影響行車安全，也令外地旅客觀感不佳，若持續降雨恐釀更大範圍的坍方，要求相關單位限期改善，得以因應梅雨季來臨。
漁農工程行政科長廖勝勇表示，經現勘後決定先以灌漿處理避免流水滲透擴大裂縫，並放置警示標誌提醒用路人避開，之後再做整體規劃與設計改善工程，預計4月開放業者招標工程，最快5、6月發包施作工程解決。
(中時)
關鍵字：七堵區華新二路
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