捕獸夾獵山豬不成 竟淪愛犬截肢元凶

基隆市54歲陳姓男子飼養混種母犬「小黑」去年12月不慎誤觸捕獸夾，慘遭鐵夾利刃切斷右前肢，遭困3日動彈不得發出哀號，被民眾聽聞通報動保所救援，經手術治療仍得面臨截肢命運，被動保所依違反動物保護法辦，日前基隆地檢署偵結，檢方認定陳男並非故意傷害動物，予以不起訴處分。

陳男所飼養犬隻小黑去年12月誤觸屋內捕獸夾，右腳不幸遭鐵夾切斷，僅剩一層薄皮黏在表層，也因獸夾受限繩索綁於屋內梁柱，導致連困3日動彈不得，只能夠過哀號、低嗚聲響向外求援，最後附近鄰居通報動保所救援，把鐵夾繩索切斷再帶往醫院急救，卻仍免不了截肢命運，事後通知陳男到案說明。

陳男否認犯行，甚至辯稱，自己8月返回台東老家，直至12月中旬才返回基隆住家，離開前確認小黑並未受限、可自由活動，因為自己不在家，也不清楚為何被捕獸夾夾傷，而且捕獸夾也非自己持有。

日前基隆地檢署偵結，檢方調查，動保員證稱，獲報前往救援時看到犬隻已斷腿，帶返所內救治仍不見飼主蹤影，案發前居民聽聞犬隻哀號聲多時，但不見犬隻蹤影，事隔數日狗才從縫隙鑽出，研判可能在屋內就被夾到。

最後檢方認為，飼主當時並不在現場，且無法證明犬隻是在住處夾傷，以犯罪嫌疑不足，不予以起訴。基隆市動保所所長陳瑞濱今天得知訊息，認為陳男犯行事證明確，光從捕獸夾繫上鐵鍊連結於住家柱子，加上當時門鎖緊閉無人侵入，檢方確認定陳男無犯意不起訴，只能無奈感嘆「不符合大眾期待。」

(中時)