NG蘿蔔大變身！阿公阿嬤開心共餐
新北市老人共餐持續推動，市府雖然沒有補助經費，但各里或社區，為了永續辦理老人共餐，採用黃金資收站資源回饋金，或是使用者付費，持續辦理。位於板橋南雅西路的香雅里，里長謝淑姿不僅化身為總鋪師，為每次的老人共餐張羅，最近還結合市府惜食分享的政策，利用市場的NG醜蔬果蘿蔔等，教長輩醃製菜埔，不僅可直接下飯，還能煎菜埔蛋一起共餐。
「10斤蘿蔔7兩鹽，1斤砂糖2碗醋。」許多長輩圍著謝淑姿里長，跟著記住口訣，並一起動手切蘿蔔，這些蘿蔔有的有大裂口，有的盤根交錯，在果菜市場被挑揀掉，經過志工整理後，先洗好晾乾一晚，第二天便由里長教大家醃製。除了醃蘿蔔，里長也教過利用NG小黃瓜製作壽司。
香雅里的共餐，由10多位環保志工協助，里長謝淑姿是總鋪師，一手滷豬肉，讓共餐的長輩讚不絕口，蝦仁蒸蛋，更是許多志工想拜師的好手藝。除了固定1個月100元的餐費之外，有的長輩還會偷偷塞1千元給她，感謝她煮這麼好吃的料理，100元是物超所值。
謝淑姿表示，最初推動老人共餐時，利用每月黃金資收的回饋金辦理，但有長輩不太敢來吃，因為「吃沒錢飯，好奇怪！」一位阿公說。因此謝里長制定每個月100元，但對於年滿8、90歲的長輩則完全免費，一位行動不便的陳阿嬤，和另位近百歲的人瑞楊金治，則由志工黃淑惠和陳敏紅打菜後親送到府。
除了共餐外，謝淑姿也在里內成立香雅才藝推廣協會，教導長輩一起畫畫、書法、剪紙等才藝，偶而還有卡拉OK、動健康，甚至結合衛生所免費為長輩量血壓等健檢或衛教。
謝淑姿原本在住家旁開設一家柑仔店，她的先生韓正喜從一家藥廠退休，兩人原本可到美國「抱孫子」，但生性熱心雞婆的謝淑姿在里民的鼓勵下，投入里長選舉，當選後將原來的柑仔店改為里民活動之用，現在更做為長輩共餐和研習才藝的場所。
社會局長張錦麗表示，新北市從101年8月開始推動老人共餐，定位為長輩的「新生活運動」，迄今已有841處共餐點，還有499家小吃店、餐廳加入樂活友善共餐行列，共餐的主要精神在於關懷與陪伴，避免長輩一個人在家裡孤單的用餐，因此採取自發、自主的方式辦理，鼓勵各里、社區、宮廟、教會、公寓大廈等共襄盛舉。
近年更結合社區動健康、惜食分享等觀念，不僅讓長輩吃得更健康，也能養成愛物惜物的觀念，新北市會永續推動下去。
(中時)
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