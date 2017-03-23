NG蘿蔔大變身！阿公阿嬤開心共餐

新北市板橋區香雅里長謝淑姿教共餐的長輩用NG蘿蔔醃製菜埔。（葉書宏攝）

新北市板橋區香雅里長謝淑姿親自下廚為長輩煮菜。（葉書宏攝）

新北市板橋區香雅里利用黃金資收以及使用者付費持續辦理老人共餐。（葉書宏攝）

年近百歲的楊金治〈左〉無法外出共餐，香雅里的志工親送到府。（葉書宏攝）

新北市老人共餐持續推動，市府雖然沒有補助經費，但各里或社區，為了永續辦理老人共餐，採用黃金資收站資源回饋金，或是使用者付費，持續辦理。位於板橋南雅西路的香雅里，里長謝淑姿不僅化身為總鋪師，為每次的老人共餐張羅，最近還結合市府惜食分享的政策，利用市場的NG醜蔬果蘿蔔等，教長輩醃製菜埔，不僅可直接下飯，還能煎菜埔蛋一起共餐。

「10斤蘿蔔7兩鹽，1斤砂糖2碗醋。」許多長輩圍著謝淑姿里長，跟著記住口訣，並一起動手切蘿蔔，這些蘿蔔有的有大裂口，有的盤根交錯，在果菜市場被挑揀掉，經過志工整理後，先洗好晾乾一晚，第二天便由里長教大家醃製。除了醃蘿蔔，里長也教過利用NG小黃瓜製作壽司。

香雅里的共餐，由10多位環保志工協助，里長謝淑姿是總鋪師，一手滷豬肉，讓共餐的長輩讚不絕口，蝦仁蒸蛋，更是許多志工想拜師的好手藝。除了固定1個月100元的餐費之外，有的長輩還會偷偷塞1千元給她，感謝她煮這麼好吃的料理，100元是物超所值。

謝淑姿表示，最初推動老人共餐時，利用每月黃金資收的回饋金辦理，但有長輩不太敢來吃，因為「吃沒錢飯，好奇怪！」一位阿公說。因此謝里長制定每個月100元，但對於年滿8、90歲的長輩則完全免費，一位行動不便的陳阿嬤，和另位近百歲的人瑞楊金治，則由志工黃淑惠和陳敏紅打菜後親送到府。

除了共餐外，謝淑姿也在里內成立香雅才藝推廣協會，教導長輩一起畫畫、書法、剪紙等才藝，偶而還有卡拉OK、動健康，甚至結合衛生所免費為長輩量血壓等健檢或衛教。

謝淑姿原本在住家旁開設一家柑仔店，她的先生韓正喜從一家藥廠退休，兩人原本可到美國「抱孫子」，但生性熱心雞婆的謝淑姿在里民的鼓勵下，投入里長選舉，當選後將原來的柑仔店改為里民活動之用，現在更做為長輩共餐和研習才藝的場所。

社會局長張錦麗表示，新北市從101年8月開始推動老人共餐，定位為長輩的「新生活運動」，迄今已有841處共餐點，還有499家小吃店、餐廳加入樂活友善共餐行列，共餐的主要精神在於關懷與陪伴，避免長輩一個人在家裡孤單的用餐，因此採取自發、自主的方式辦理，鼓勵各里、社區、宮廟、教會、公寓大廈等共襄盛舉。

近年更結合社區動健康、惜食分享等觀念，不僅讓長輩吃得更健康，也能養成愛物惜物的觀念，新北市會永續推動下去。

(中時)