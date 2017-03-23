晶華澄清唐飛、辜成允不同樓梯摔倒 網友：更毛了！
前行政院長唐飛驚傳昨晚在晶華酒店摔下樓梯受傷，稍早傳出恐怖巧合，指唐飛跌倒的地方，正好是台泥集團前董事長辜成允跌倒處。晶華出面澄清，並非同一座樓梯。有網友看完後吃了一驚：「更毛了！」質疑危險的地方不只一處？
也有網友說：「抓交替了。」「抓交替失敗。」「笨蛋！改成溜滑梯，問題就解決了說～」「軍人出身果然比較耐摔。」
晶華的樓梯已經摔了兩個名人，網友說：「一次是意外，兩次就……。」「設計不良」「照理，樓梯看起來那麼寬，中間應該再增設一排扶手。」「建議舖防滑地毯、減少緩衝。」「這就表示該樓梯應該重新設計了。」「不改善，以後誰敢去。」
晶華酒店目前已在兩處樓梯加上提醒公告，辜成允跌倒的樓梯也已委由廠商訂做扶手中，未來其他樓梯也會加裝扶手。
(中時電子報)
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