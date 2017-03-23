美眾議員：美應邀請台加入環太軍演
美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席約霍指出，解放軍在南海的好戰行動不應被鼓勵，五角大廈應考慮停止邀請中方出席環太軍演，並考慮邀請台灣加入。
約霍（Ted Yoho） 22日在國家利益（National Interest）雜誌網站發表「美國應如何對抗中國不受約束的海上霸凌行為」專文，建議五角大廈應停止邀請解放軍參與「太平洋邊緣演習」（RIMPAC），並考慮邀請台灣加入。
約霍指出，中方在爭議海域影響區域穩定的行為，至今未付出相關代價，美國國會近期就此召開聽證會，強烈希望中方要為好戰手段負責。國防部長馬提斯（James Mattis）也指出，北京撕裂附近國家的信任，形同凌駕外交、安全與經濟形勢，擁有「區域否決權」。
約霍認為，美方的單邊行動無法產生多大效果，應持續與盟友合作。他建議，美國海軍應提高南海「自由航行任務」的頻率，挑戰中方人造島12浬海域的宣示，行政部門與國會也應延續「東南亞海事安全倡議」的支助計畫。
約霍表示，五角大廈不該再邀請解放軍參與2018年的環太軍演。中方在2014年首度獲邀參與兩年一度的多國海軍聯合演習，時間就在南海開始建島之後，中方當時還派出間諜船蒐集情報。
他認為，即使中方出現挑釁行為，2016年仍然獲邀出席，這種行為不該被鼓勵。美方的軍事外交需反應策略的優先順序，五角大廈應考慮邀請台灣參加環太軍演。
為強化美中軍事交流，歐巴馬（Barack Obama）政府時期開始邀請中方參與美方主導，在夏威夷海域舉行的多國軍演，不過國會對此長期反對，並認為美方應邀請台灣海軍艦艇加入。1060323
(中央社)
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