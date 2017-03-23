專家：類似倫敦攻擊事件幾乎不可能防範
曾在以色列國家安全局（Shin Bet）主管政要保護業務的哈諾伊指出，類似英國倫敦昨天發生的攻擊事件，幾乎不可能在事先防止。他承認，即使以色列也難以防範此類事件發生。
哈諾伊（Shlomo Harnoy）曾在國家安全局工作25年，協調過美國總統到訪的保護工作。他說：「倫敦攻擊案基本上是發生在公共場所，在此情況下，幾乎不可能（防範）。」
他說：「有人主張，在公共場所建立結構物以對抗特定安全威脅，但當攻擊鎖定橋梁或類似目標時，就很難做到。」
倫敦昨天攻擊嫌犯開著租來的汽車衝撞西敏橋的人行道，然後在國會大廈進出口刺殺1名警察。據警方透露出生在英國的這名嫌犯，稍後遭警察射殺，包括他在內共有4人死亡。
遭到刺殺的警察是現年48歲的巴默（Keith Palmer），已婚且育有子女，曾經從軍，服務英國警界已15年，是國會大廈駐衛警。
英國警方說，另1名死者是在西敏橋上遭凶嫌開車撞死的43歲女子；英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，她名叫佛拉德（Aysha Frade），事發時正要前去接7歲和9歲的2個女兒放學回家。
西班牙外交消息人士也證實，這名遇害者是英國公民，名叫佛拉德，因為母親是西班牙人。
英警說，第3名遇害者是是50多歲男子，但未提供進一步詳細資料。1060323
(中央社)
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