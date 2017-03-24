安倍妻捲入國土賤賣疑雲 藉臉書否認

日本首相安倍晉三夫婦捲入國有地賤賣疑雲，日本國會今天訊問證人-學校法人森友學園理事長籠池泰典，籠池強調，前年9月安倍之妻代替安倍捐款。安倍之妻今晚透過臉書否認。

原經營幼稚園的學校法人森友學園，原本計畫興建新小學「瑞穗之國紀念小學院」（大阪府豐中市），訂於今年春天開校，但遭爆料以相當於市價1成的低價取得國有地，因安倍的妻子安倍昭惠於申請設立期間一度擔任這所小學的名譽校長，被質疑是濫用特權當「門神」。

日本國會今天針對籠池進行作證訊問。籠池在參議院預算委員會上說：「前年9月5日，請安倍昭惠來演講，在園長室時，安倍昭惠先讓她的隨行人員離開，在只有安倍昭惠與我2人在的情況下，安倍昭惠拿出內裝100萬日圓（約新台幣28萬元）的信封說：『請收下，這是來自安倍晉三』」。

安倍昭惠今晚在她個人臉書（fb）上發出聲明表示，她並沒給籠池100萬日圓、也沒收下籠池給的演講費。有關這點，她與籠池的妻子今年2月起數度通電子郵件，但並沒提到有捐款、演講費的事。她自己也明確地告訴對方，不記得有那回事。

安倍昭惠說，籠池表示，2015年9月5日她訪問塚本幼稚園之際，她曾要她秘書「暫時離開一下」，但她去演講等之際，並沒說過要秘書暫時離開那樣的話。她向2名秘書確認過，當天並沒那樣做。

針對籠池說是演講前在作為休息室的園長室遞錢一事，安倍昭惠說，她記得當時的休息室是「玉座之間」。內部的裝潢頗具特色，她秘書也記得是在「玉座之間」，與籠池所說的有出入。

有關土地的定期租地契約，籠池今天說：「曾在安倍昭惠的手機留言」。對此，安倍昭惠說，記得籠池曾幾度來簡訊，但有關土地的契約，是否是10年或怎樣，她完全沒聽說過。

有關籠池這一方的人曾對安倍昭惠的秘書以書面詢問一事，安倍昭惠表示，記得曾接獲那位秘書的報告，當時就說告訴籠池那一方「無法回應要求」，已表達拒絕之意。她說，籠池所說的那些內容，跟她無關。

安倍夫妻是否牽扯到國土賤賣給學校法人「森友學園」建校一事，在日本政壇引起軒然大波。安倍內閣支持率也因此大跌。2月17日，安倍在國會強調：「如果我與妻子跟此事有牽扯的話，我就辭去首相和國會議員職位。」1060324

(中央社)