倫敦攻擊凶嫌名馬樹德 犯罪前科累累

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英國警方公布，昨天在國會大廈附近殺害3人後遭警察射殺的凶嫌名為馬樹德（Khalid Masood），犯罪前科累累，但無一是與恐怖主義有關的罪行。

警方發表聲明說，馬樹德現年52歲，出生在倫敦東南方的肯特郡（Kent），最近住在英格蘭中部。

聲明中說：「馬樹德目前並未遭到任何調查，事先也無任何有關他將發動恐怖攻擊的情報。」

「然而他是警方熟知的前科犯，有多項前科，包括人身重傷害等毆打罪、持有攻擊性武器以及違反公共秩序罪。」

聲明中說，此人以往不曾被判過任何恐怖主義罪行。1060324

(中央社)