NBA》東霸天告急! 詹姆斯撂重話

騎士隊被金塊痛打，引起總教練和詹姆斯不滿。(美聯社)

騎士隊大敗給金塊隊，吞下本季第24敗，慢說追比勇士隊，僅是他們東區霸主的寶座就已岌岌可危，詹姆斯的老對手塞爾提克隨時有篡位可能。對於此戰的失利，一向對隊友比較寬容的詹姆斯也忍不住說出重話。

「這跟團隊無關，而是個人。」詹姆斯把矛頭對準每一個隊友，批評他們太過軟弱。「我們每個人都必須更用心。認真防守不是光用嘴巴說說，你得真的做到才行。我自己呢？我確實需要再加把勁，但至少我每場比賽都拚命防守，這是無庸置疑的。」詹姆斯之前才因輪休被批軟弱，不過他自認對得起球隊。

騎士隊上半場就丟掉73分，全場在禁區丟掉70分，籃下佈防形同虛設。總教練泰隆盧很不爽：「我們被狠狠修理了一頓，教練團當然必須檢討，但是球員們也得先照照鏡子。」

騎士隊上季的進攻評比為聯盟第3，防守能力為聯盟第10；本季的進攻能力差不多，但防守能力卻在明星賽後大跌至聯盟第23。反觀塞爾提克是一支攻守都比較平穩的球隊，看來騎士球員的老大心態也必須稍做調整了。

(中時電子報)