英國會恐攻案 嫌犯身分曝光
英國警方公布昨天犯下倫敦市區國會大廈恐怖攻擊案的嫌犯，是52歲男子馬蘇德(Khalid Masood)，他雖然有犯罪前科，但並非當局所調查的可能發動恐怖攻擊對象。
根據美聯社報導，馬蘇德(Khalid Masood)在英格蘭東南部Kent出生，最近則居住在英格蘭中部地區的West Midlands。英國警方表示，他有幾個化名，但是都不是當局正在調查的對象，也沒有事先的情資顯示他有意圖實施恐怖攻擊。
CNN則報導稱，英國首相梅伊( Theresa May)表示，當局將這名攻擊者列為與「暴力極端主義」有關聯。
馬蘇德有犯罪前科，過去曾有多次被捕紀錄，罪名包括攻擊、持有攻擊性武器以及違反公共命令等，但是這些罪名都與恐怖主義活動無關。他首度被定罪是在1983年，罪名是刑事損害，而最後一項前科則是在2003年持有刀械。
另外，嫌犯攻擊所使用的車輛已確認是租來的，租車公司Enterprise今天證實，這輛車是該公司擁有，並在本周於英國伯林罕(Birmingham)租出去的。
恐怖武裝組織伊斯蘭國稍早前宣稱是他們的戰士發動了這起英國活會大廈前的恐怖攻擊，目的是要警告英國及其盟友參與以美國領導對伊拉克及敘利亞境內IS勢力的軍事行動。
(中時電子報)
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