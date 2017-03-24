美使領館奉令 對特定族群嚴審簽證申請
路透社見到的外交電文顯示，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）已指示駐外使領館，挑出值得加強審查的族群，並嚴格審核那些族群的簽證申請。
提勒森也指示，對曾在伊斯蘭國（IS）掌控地區待過的所有申請人，進行「強制性社群媒體查核」。兩名前美國官員稱，那是廣泛且費力地擴大這類過瀘查核。
提勒森於過去兩週發出的4則電文或備忘錄，得以一窺美國政府如何落實總統川普（Donald Trump）的主要競選承諾，即「嚴審」外國人入境美國。那些電文也暴露出白宮在執行其願景時，面臨的行政及後勤上障礙。
先前未經報導的那些備忘錄，針對落實川普3月6日發布的修正版簽證和難民禁令做出指示，同時提醒強制加強簽證審核。
對駐外使領館發出的一連串電文，提出審核美國簽證的嚴格新指引，其後為回應遭到聯邦法院挑戰的川普行政命令核心原則，又撤回若干指示。
路透社見到的最後一通3月17日發出電文，指示駐外機構的領事主管，召集執法和情報官員舉行工作小組會議，研擬出評估需要加強審核族群的基準清單。隸屬那些族群的簽證申請者，就必須考量採取更高層級安全查核。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。