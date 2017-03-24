美使領館奉令 對特定族群嚴審簽證申請

路透社見到的外交電文顯示，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）已指示駐外使領館，挑出值得加強審查的族群，並嚴格審核那些族群的簽證申請。

提勒森也指示，對曾在伊斯蘭國（IS）掌控地區待過的所有申請人，進行「強制性社群媒體查核」。兩名前美國官員稱，那是廣泛且費力地擴大這類過瀘查核。

提勒森於過去兩週發出的4則電文或備忘錄，得以一窺美國政府如何落實總統川普（Donald Trump）的主要競選承諾，即「嚴審」外國人入境美國。那些電文也暴露出白宮在執行其願景時，面臨的行政及後勤上障礙。

先前未經報導的那些備忘錄，針對落實川普3月6日發布的修正版簽證和難民禁令做出指示，同時提醒強制加強簽證審核。

對駐外使領館發出的一連串電文，提出審核美國簽證的嚴格新指引，其後為回應遭到聯邦法院挑戰的川普行政命令核心原則，又撤回若干指示。

路透社見到的最後一通3月17日發出電文，指示駐外機構的領事主管，召集執法和情報官員舉行工作小組會議，研擬出評估需要加強審核族群的基準清單。隸屬那些族群的簽證申請者，就必須考量採取更高層級安全查核。1060324

(中央社)