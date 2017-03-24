比利時衝撞未遂事件 傳犯案法男喝茫了
繼英國倫敦昨天發生汽車攻擊事件，比利時今天也有一名男子駕車高速衝入購物街，初步調查有酒醉狀態，是否有攻擊企圖還需進一步調查。
比利時安特衛普警察局長表示，一名男子今天上午企圖高速駕車闖入行人購物街區，遭警方逮捕，並在車上搜出多種槍械等武器，這名男子駕駛的汽車懸掛法國車牌。
據比利時法語廣播電視台（RTBF）最新報導，這名男子是法國人士，當時他在街區高速駕車，迫使所有行人都必須往兩邊閃避，但無人傷亡，警方攔截後發現他酒醉，且另有攜帶毒品。
另據比利時晚訊報（Le Soir）報導，聯邦檢察官表示，這名男子當時顯然有受到酒精影響。因此也有可能性是他在酒醉情況下誤駛入行人購物街區，而不是刻意要衝撞行人。
但由於這名男子車上載有武器，因此比媒報導另外一種可能性是這名男子受到倫敦昨天發生攻擊事件的影響，目前檢警正在進一步調查中。1060324
(中央社)
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