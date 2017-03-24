協商無果 共和黨版健保替代案生變

華府今天備受矚目的焦點，就是共和黨提出的新健保法法案將在聯邦眾議院投票。(圖:美聯社)

近日奔走與黨內不同勢力協商的聯邦眾議院議長賴恩，今天臉色凝重走向其辦公室。(圖:美聯社)

美國國會眾議院針對健保替代方案的投票在即，不過共和黨內協商沒有辦法達成共識，也讓該法案的命運投下巨大的變數。

聯邦眾議院預定在當地時間星期四對這個新健保法法案舉行投票。在過去24小時，這項共和黨打算用來取代現行歐巴馬全民健保的法案，經歷戲劇性發展，包括在國會山莊內的低調祕密商議、白宮內高層官員的開會以及與總統川普之間的電話聯繫，最終共和黨人無法達成共識，有關的討論已靜悄悄地結束。

共和黨的健保法案需要在眾議院獲得218票、也就是過半數的支持，才能獲得通過。儘管目前眾議院由共和黨掌控，但共和黨保守派眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)已經有成員表示會投反對票，也讓共和黨是否能順利讓法案通過，充滿變數。

主導法案的聯邦眾議院多數黨領袖賴恩，昨晚在其議長辦公室召集一群溫和派共和黨人開會研商對策，與此同時又傳出自由黨團(House Freedom Caucus)對於白宮有望做出重大讓步表示樂觀，使得共和黨內對法案達成共識出現曙光，但最終共和黨人在今天向媒體表示，仍無法達成共識，相關協商也已宣告結束。

(中時電子報)