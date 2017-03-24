協商無果 共和黨版健保替代案生變
美國國會眾議院針對健保替代方案的投票在即，不過共和黨內協商沒有辦法達成共識，也讓該法案的命運投下巨大的變數。
聯邦眾議院預定在當地時間星期四對這個新健保法法案舉行投票。在過去24小時，這項共和黨打算用來取代現行歐巴馬全民健保的法案，經歷戲劇性發展，包括在國會山莊內的低調祕密商議、白宮內高層官員的開會以及與總統川普之間的電話聯繫，最終共和黨人無法達成共識，有關的討論已靜悄悄地結束。
共和黨的健保法案需要在眾議院獲得218票、也就是過半數的支持，才能獲得通過。儘管目前眾議院由共和黨掌控，但共和黨保守派眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)已經有成員表示會投反對票，也讓共和黨是否能順利讓法案通過，充滿變數。
主導法案的聯邦眾議院多數黨領袖賴恩，昨晚在其議長辦公室召集一群溫和派共和黨人開會研商對策，與此同時又傳出自由黨團(House Freedom Caucus)對於白宮有望做出重大讓步表示樂觀，使得共和黨內對法案達成共識出現曙光，但最終共和黨人在今天向媒體表示，仍無法達成共識，相關協商也已宣告結束。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。