MLB》超越馬雲、教宗 小熊總裁獲選世界第1領導人

小熊隊總裁艾普斯頓被評為年度最佳領導人。(美聯社資料照)

美國《財星》公布了年度「50位世界最偉大的領導人」，去年奪下世界大賽冠軍的小熊隊總裁艾普斯頓(Theo Epstein)名列榜首，第2名為中國豪商馬雲、第3名為天主教教宗方濟各，中華民國首位女總統蔡英文則名列第8。艾普斯頓說：「最偉大領導人，不會吧？我甚至沒辦法阻止我的狗在屋裡小便。」

艾普斯頓是個不世出的奇才，大聯盟活生生的傳奇人物。他是史上最年輕的總管，2002年以28歲之齡執掌紅襪隊，兩年後就帶領紅襪奪冠，破除了長達86年的「魯斯魔咒」(Curse of the Bambino)。艾普斯頓在2011年被小熊隊延攬為總裁，把這支看不到希望、卻廣受球迷喜愛的球隊整治一新，並再度打破了運動史上最大的魔咒之一，率領小熊隊闖進暌違71年的世界大賽，然後成功奪下暌違108年的冠軍。

《財星》高度評價艾普斯頓的功績，稱讚他「把大聯盟最有名的魯蛇變成最震撼人心的贏家，讓世界大賽收視率一飛衝天。」洋基球星A-Rod曾稱讚艾普斯頓與小熊隊老闆，「短短5年就做到了其他人100年也做不到的事。」

艾普斯頓初到紅襪時，聽到有位球員說：「誰稀罕在10月(季後賽)打棒球呢？反正我打季後賽也沒有薪水。」艾普斯頓非常震撼，同時也體認到一件事：他無法靠著這些懷抱著魯蛇心態的球員來奪冠。

因此艾普斯頓號令一下，將旗下所有的球探化身為狗仔，他要知道每個球員打球的動機、家庭的狀況、升學顧問、兄弟姊妹、前女友和前隊友，他要知道每個球員私底下如何待人接物，上餐廳給多少小費。簡單地說，艾普斯頓要「認識」每一個人，知道他們在隊友與對手之間的風評，他很清楚他要的是「贏家」，他要球員們在休息室談論如何贏球、如何痛恨輸球，而不是拿球隊的勝負來開玩笑。

紅襪隊2004年打破魔咒之後欲罷不能，2007年又再奪1冠，兩度都是以4-0橫掃對手。小熊老闆湯姆瑞克斯(Tom Ricketts)很快就相中艾普斯頓，並且給予他大量的銀彈來施展拳腳，讓小熊隊這支單季101敗的球隊，相隔81年再度於例行賽突破百勝(103勝)。比起運動家隊「魔球總管」比利比恩(Billy Beane, 現為總裁)的精打細算，艾普斯頓是不同的類型，他更像一個專為豪門掌舵的優秀船長。

(中時電子報)