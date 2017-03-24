英國恐攻 歹徒鄰居現身說法
英國倫敦22日發生恐怖攻擊，導致至少4死、29傷。倫敦警方稍早曝光兇手身分是52歲的馬蘇德（Khalid Masood），最近則居住在英格蘭的西中地(West Midlands)，雖然有前科，但是都不是當局正在調查的對象。
馬蘇德（Khalid Masood），據說有許多化名。他馬蘇德已婚，有三個孩子，曾是名英語教師，有宗教信仰，有健身。
馬蘇德曾居伯明翰，他的鄰居麥克（Iwona Romek）現在跳出來指認，表示「他看起來很冷靜，我看到電視上的照片，知道這是住在這裡的人。」形容他與「普通有家庭的男人」無異，時常會打理花園，並且常常會穿伊斯蘭長袍，還有有一名年輕的亞裔妻子，早上會與年約6歲的兒子一同走路上學，黃昏很少外出。
有一天，麥克突然見到馬蘇德把一切個人物件搬上車，他才搬到這幾個月就搬走了。
警方表示他有有暴力傷人、藏有攻擊性武器、擾亂公共秩序等前科，多年前曾因涉嫌與暴力激進主義有聯繫被調查，但從未犯過涉及恐怖活動的罪行，也沒情資顯示他有意圖實施恐怖攻擊。
(中時電子報)
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