地中海發現兩小艇半沈 估250難民溺斃

西班牙非政府組織「主動張開手臂」發言人表示，旗下一艘救援船隻在利比亞外海發現兩艘局部沈沒的橡皮救生艇，估計恐怕有約250名來自非洲的難民溺斃在地中海。

主動張開雙臂（Pro-Activa Open Arms）的發言人藍紐薩（Laura Lanuza）說，救援船隻在小艇附近發現五具浮屍，距離利比亞海岸約15哩。

她告訴法新社：「這兩艘小艇應該都載滿了人，我們不認為可能有其他狀況。」她又說，每艘小艇通常會擠上120至140人。1060324

(中央社)