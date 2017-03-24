英國會恐攻後八人被捕 疑準備發動攻擊

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倫敦警方今天表示，一名男子昨天單獨在英國國會外發動恐怖攻擊，造成三人喪生後，警方逮捕八名可疑分子，他們全都涉嫌準備發動恐怖攻擊行動。

警方已公布，昨天在國會大廈附近殺害3人後遭警察射殺的凶嫌名為馬樹德（Khalid Masood），犯罪前科累累，但無一是與恐怖主義有關的罪行。

警方發表聲明說，馬樹德現年52歲，出生在倫敦東南方的肯特郡（Kent），最近住在英格蘭中部。

路透社報導，警方在威爾斯、中部城市伯明罕（Birmingham）和倫敦東區搜查多處房舍。

根據警方發布的聲明，有數百警探參與調查工作。

法新社報導，被捕八人中有兩名女子和五名男子分別在伯明罕三處地點被捕，另一女子在倫敦東區被捕。

警方今天表示，英國國會昨天遭到恐怖攻擊後，有兩名傷者有生命危險。

倫敦警方發布聲明說：「有五名傷者情況嚴重，兩人傷勢有生命危險。」1060324

(中央社)