WBC》讓美國再度偉大 李蘭名人堂穩了

美國隊勇奪2017經典賽冠軍。(美聯社資料照)

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大都會強投「雷神索爾」辛德加(Noah Syndergaard)曾說：「根本沒有名人堂選手和世界大賽贏家會去打經典賽。」這下子他可能要把話吞回去了。因為美國隊於第4屆經典賽勇摘首冠，大聯盟官網的報導指出，總教練李蘭(Jim Leyland)進入棒球名人堂已是十拿九穩。

李蘭在大聯盟執教22個球季，每一季都是完整的球季，他從未在球季中途被撤換。生涯在例行賽1769勝是史上第15，並在1997年率領佛羅里達馬林魚摘下世界大賽冠軍。這次經典賽徵召因為有李蘭領軍，許多好手都願意上陣，美國隊首度打敗勁敵多明尼加，在準決賽力壓強勢的日本隊，李蘭居功厥偉。

「我們只是想讓美國再度偉大。」李蘭在賽前套用總統川普的競選標語激勵士氣。儘管對戰日本只有33462名觀眾，不過在決戰波多黎各時，道奇球場仍有51565名球迷進場支持，讓陣中大聯盟球員感受到如同開幕戰與季後賽的氛圍。

美國隊總教練李蘭。(美聯社資料照)

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獲選MVP的投手史卓曼說：「李蘭是個偉大的人物，我從未遇到這麼平易近人又充滿自信的總教練，我非常喜歡為他打球。」李蘭的壓力曾大到睡不好，但他最後仍謙虛地把勝利獻給國家，「教練與球員能為國出征都是一種榮譽，我的勝利是屬於所有曾為美國做出貢獻的男人與女人。」

李蘭生涯例行賽1728敗是大聯盟歷來第10多，勝率勉強突破5成(0.506)，儘管有人質疑他是否能很快進入名人堂，不過在經典賽的大勝之後，李蘭的後勢看漲。摘冠後李蘭也正式褪下球衣，「我已經73歲了，剩下的事就交給年輕人吧。」度過一段精彩的大聯盟歲月，經典賽成為李蘭棒球生涯的美好句點。

(中時電子報)