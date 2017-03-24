凌晨01：08南台規模4.1地震！最大震度嘉義市3級

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台灣南部今（24日）凌晨1時9分發生規模4.1地震。（圖取自氣象局網頁）

地牛翻身！中央氣象局資料，台灣南部今（24日）凌晨1時9分發生規模4.1地震，震央在嘉義市政府南偏東方8.2公里，震源深度6.3公里。各地最大震度是嘉義市3級。

至於其他地方分別為雲林縣四湖震度2級，嘉義縣草山1級，台南市楠西1級，目前尚未有災情傳出。

(中時電子報)