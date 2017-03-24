阿根廷前總統財政管理失當 法官令受審

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阿根廷一位法官今天下令，前總統費南德茲應為財政管理失當出庭受審。這位64歲的左派領袖被控多項案件，此案使阿根廷財政蒙受重大損失。

費南德茲（Cristina Fernandez Kirchner）和對手現任總統馬克里（Mauricio Macri）都涉及多起案件，使得阿根廷政壇在今年稍後的期中選舉前籠罩陰影。

費南德茲被控於執政時下令中央銀行以低價拋售美元期貨，導致阿根廷損失數十億美元。她否認有任何不法。

為費南德茲辯護的人表示，她不應該因為經濟政策失當遭到起訴。

不過，根據高等法院司法資訊中心公布的命令，聯邦法官博納迪奧（Claudio Bonadio）諭令法院排定費南德茲受審日期。1060324

(中央社)