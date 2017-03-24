世界水資源日！文化部籲調適氣候變遷 守護台灣百年用水智慧

全球暖化、氣候變遷！這些年來，地球生態資源一再否變，水資源也成為重要議題！（達志影像／shutterstock提供）

全球暖化、氣候變遷！這些年來，地球生態資源一再否變，水資源也成為重要議題！文化部文化資產局（以下簡稱文資局）為響應3月22日世界水資源日，特於文化部南海工作坊舉辦「台灣水文化資產保存推動階段性成果發表」，提出預定以四年時間（105年-108年）推動的「台灣水文化資產體系調查與價值評估計畫」之第一期計畫的階段性成果。呼籲全民

今年為促進我國與國際水文化資產推動組織之經驗交流，特別邀請國際文化紀念物與歷史場所委員會(ICOMOS)荷蘭國家委員會主席Jhr. Ir. Diederik L. Six爵士、水文化資產大使Henk van Schaik先生來臺訪問。透過水利署北區水資源局、各地水利單位及地方文史團體的協助進行現場勘查。

專家認為桃園台地上歷經約300年的陂塘結合百年圳路系統提供了農業用水、再加上超過半世紀的石門水庫提供民生及工業用水系統，相互緊密連結，充分展現其整體系統在取水、用水的經驗智慧，並經過許多時代變遷及氣候因素的嚴厲考驗，值得肯定。

文資局施國隆局長表示，近年來氣候變遷因素導致全國文化資產災損頻傳，而水資源是關乎民生及文化延續的重要因素，為喚起全國各界對於守護水文化資產的重視，故特別在3月22日世界水資源日辦理「台灣水文化資產體系調查與價值評估計畫」第一期的階段成果發表。

文資局邀請水利單位、學術研究單位、地方文史工作夥伴及各界媒體們參加，共同見證水文化資產對於土地及人民生活與文化傳承的重要性，也期許水文化資產的保護工作能獲得更多單位的協力和支持，讓這些歷經百年來各種氣候嚴苛考驗下仍能供應台灣人民生活生生不息的水資源系統能持續運作下去；也用文化資產守護的力量，讓臺灣在世界地球村因應氣候變遷的策略中貢獻一份心力。

為呼應世界守護全人類文明的使命及趨勢，以及落實文化部推動「強化土地與人民關係」的政策，文資局於104年度透過全國水利系統文獻調查盤點，整理出具有表徵臺灣水利文化資產價值的潛力亮點，並找出我國水文化資產的主體性，從與人民生活息息相關的水利文化系統為軸線，串聯起土地、人民與地方文化的歷史記憶，並形成跨域文化資產的保護網絡。經評估我國水文化資產具有分享(sharing)、調適(adapting)、及融合(hybridizing)等特色與價值。

文資局施國隆局長表示，目前已經指定或登錄的水利相關文化資產共有26處，但都屬於單點式保存方式；為提升社會各界對於水文化資產的重視，特別從歷史性、系統性及在地關聯性等面向評估。

(中時電子報)