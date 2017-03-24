孟加拉央行大樓離奇失火 火勢已控制

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孟加拉中央銀行所在32層大樓的第13和14層樓今晚發生火警，但在搶救後火勢已獲控制。起火原因目前還不清楚。

「達卡論壇報」（Dhaka Tribune）與路透社報導，消防隊官員說：「消防隊出動12輛消防車，在幾小時後控制火勢。」

中央銀行官員表示：「那兩層樓非常重要，因為負責處理外匯政策以及監管國內銀行的活動。」

孟加拉中央銀行去年曾成為全球目光焦點，因為駭客試圖由央行在美國紐約聯邦準備銀行的帳戶盜領約10億美元，最後竊得約8100萬美元。

接受美方對調查內容簡報的官員告訴路透社，美國聯邦調查局（FBI）認為此案幕後黑手是北韓。1060324

(中央社)