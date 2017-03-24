馬崗漁港賞「魔鬼洗衣板」超Q貓咪當伴遊

馬崗潮間帶「魔鬼洗衣板」。（新北市漁業處提供）

春天來趟小旅行吧！還找不到能讓心靈沉靜的景點嗎？福隆火車站附近的馬崗漁港擁有恬靜淳樸之美、遼闊大海，徐徐海風吹拂及聆聽浪花拍打岸邊的聲音，還有超Q貓咪當伴遊，讓您遠離都市的塵囂，新北市政府農業局誠摯地邀請大家來趟馬崗漁港清靜小旅，讓您沉澱心靈的煩憂！

馬崗潮間帶的小海星。（新北市漁業處提供）

馬崗漁港位於新北市貢寮區福連里，鄰近三貂角燈塔，在漁港內的馬崗平台除了能欣賞海景，享受海風吹拂外，還能眺望孕育著豐富物種的馬崗潮間帶。馬崗潮間帶又稱為「魔鬼洗衣板」。

在春季時，洗衣板上生長許多綠油油的石蓴與綠色藻類，猶如舖上了一層天然的綠地毯，在蔚藍海水中，顯得更加碧綠。非常壯觀！在潮池裡或石塊下，還可以看到許多海葵、螺類、寄居蟹和螃蟹，是觀察潮間帶生態的好去處。

馬崗漁村石頭厝。（新北市漁業處提供）

在離開漁港及潮間帶後，別忘了來漁港旁的馬崗漁村體驗特殊漁村風情，內有幾戶保存完整的石頭古厝，是當地獨特文化資產之一，雖然到訪遊客逐年增長，但仍保有小漁村清靜。

馬崗漁村悠閒Q貓散步著。（新北市漁業處提供）

另外漁村內有一大群超Q萌貓悠閒散步，有別於猴硐貓村，馬崗漁村人車皆少，遠離塵囂，與小貓咪慵懶的樣子非常搭配，貓奴跟攝影師們千萬別錯過這私房景點！

農業局長李玟表示，為了讓新北漁港及漁村之美能讓更多人看見，農業局致力於保留漁村原有純樸恬靜風貌及在地人文，讓現代民眾在緊湊的生活節奏中，可以找到讓心靈沉澱的好去處，歡迎民眾不妨趁著假日，來趟馬崗漁港清淨小旅，細品漁港漁村風情，遠離喧囂沉靜心靈！

馬崗潮間帶。（新北市漁業處提供）

【推薦單車路線】

從福隆火車站出發

往北走福隆街朝福隆街前進→於北部濱海公路/興隆街/台2線向右轉（約7.8公里）→向左轉，朝馬崗街前進（130公尺）→於馬崗街向左轉（38公尺）→接著向右轉（150公尺）→馬崗漁港

(中時電子報)