馬崗漁港賞「魔鬼洗衣板」超Q貓咪當伴遊
春天來趟小旅行吧！還找不到能讓心靈沉靜的景點嗎？福隆火車站附近的馬崗漁港擁有恬靜淳樸之美、遼闊大海，徐徐海風吹拂及聆聽浪花拍打岸邊的聲音，還有超Q貓咪當伴遊，讓您遠離都市的塵囂，新北市政府農業局誠摯地邀請大家來趟馬崗漁港清靜小旅，讓您沉澱心靈的煩憂！
馬崗漁港位於新北市貢寮區福連里，鄰近三貂角燈塔，在漁港內的馬崗平台除了能欣賞海景，享受海風吹拂外，還能眺望孕育著豐富物種的馬崗潮間帶。馬崗潮間帶又稱為「魔鬼洗衣板」。
在春季時，洗衣板上生長許多綠油油的石蓴與綠色藻類，猶如舖上了一層天然的綠地毯，在蔚藍海水中，顯得更加碧綠。非常壯觀！在潮池裡或石塊下，還可以看到許多海葵、螺類、寄居蟹和螃蟹，是觀察潮間帶生態的好去處。
在離開漁港及潮間帶後，別忘了來漁港旁的馬崗漁村體驗特殊漁村風情，內有幾戶保存完整的石頭古厝，是當地獨特文化資產之一，雖然到訪遊客逐年增長，但仍保有小漁村清靜。
另外漁村內有一大群超Q萌貓悠閒散步，有別於猴硐貓村，馬崗漁村人車皆少，遠離塵囂，與小貓咪慵懶的樣子非常搭配，貓奴跟攝影師們千萬別錯過這私房景點！
農業局長李玟表示，為了讓新北漁港及漁村之美能讓更多人看見，農業局致力於保留漁村原有純樸恬靜風貌及在地人文，讓現代民眾在緊湊的生活節奏中，可以找到讓心靈沉澱的好去處，歡迎民眾不妨趁著假日，來趟馬崗漁港清淨小旅，細品漁港漁村風情，遠離喧囂沉靜心靈！
【推薦單車路線】
從福隆火車站出發
往北走福隆街朝福隆街前進→於北部濱海公路/興隆街/台2線向右轉（約7.8公里）→向左轉，朝馬崗街前進（130公尺）→於馬崗街向左轉（38公尺）→接著向右轉（150公尺）→馬崗漁港
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。