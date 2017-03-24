周六來土城賞櫻趣！音樂會、DIY、甜點免費試吃
又到了三月百花齊放的時刻，3月25日（六）土城區公所於貨饒里希望之河廣場舉辦「希望之河左岸賞櫻」活動，河邊整排櫻花、杜鵑綻放，現場更有精彩的表演活動、櫻花彩繪DIY及甜點業者提供的櫻花圖騰商品市集免費試吃，歡迎有興趣的民眾一同參與。
希望之河位於土城區裕民路55巷口，是少數坐捷運即可到達的賞櫻景點，民眾只要從捷運海山站3號出口走5分鐘即可到達。
活動當日邀請在音樂主題公園比賽獲獎的貓哈草樂團及黃石口琴-魔法師盧鴻麟現場表演，並有由老師指導民眾以櫻花為題做素扇彩繪DIY，藉此達到親子同樂的目的，另外還有當地大黑松小倆口及手信坊特製的櫻花圖騰商品供參加民眾試吃，凡全程參與活動者，還可獲得櫻花紀念品。
農業局長李玟表示，希望之河左岸從101年，由景觀處協助貨饒里種植60多株櫻花，並且沿途種植了桂花、杜鵑、九重葛等開花植物，幾年下來在里長及志工細心照料下，將希望之河串聯捷運綠帶，成為總長1.6公里的生態公園。目前櫻花步道後段（過土地宮廟）花開4-5成，歡迎民眾大手拉小手一起參與本次的活動。
「2017新北市櫻花季」各項活動詳情請上臉書（Facebook）搜尋「賞花賞螢快報」即可看到最新花況訊息。
(中時電子報)
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