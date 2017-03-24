虛驚一場 警方證實英國國會旁出現可疑包裹沒問題

西敏橋自昨日攻擊事件後已經重新開放。(美聯社)

英國警方在倫敦西敏區(Westminster)發現一可疑包裹，距離昨天遭一名激進化男子開車衝撞人群的地點不遠，警方在短暫封鎖該區和調查後，宣布該包裹沒有問題。

根據路透社(Reuters)報導，這包裹就被放置通往昨天事件發生地點不遠的一條路上，有些媒體報導警方進行的引爆，但警方發言人一度拒絕就此發表評論。

昨天一名英國籍的激進男子開車衝撞西敏橋上的人群、導致3人死亡，隨後又持刀攻擊一名現場警察致死，最後該名男子被武裝警察擊斃，但是已經造成40人受傷。

(中時電子報)