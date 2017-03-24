瓦林卡：我相信費德勒可重登球王

費德勒證明自己仍有奪下大賽冠軍的實力。(美聯社資料照)

費德勒在印地安泉網賽摘冠，這是僅次於大滿貫賽的大師賽，這場勝利延續了澳網封王的奇蹟，他的世界排名從第10升至第6，讓他信心倍增。在決賽落敗的同胞對手瓦林卡認為費德勒有能力重回世界第1的寶座，費德勒上次登上王座已經是2012年的事了。

瓦林卡說：「費德勒肯定有機會挑戰世界第1。他現在不一樣了，他使用更多的底線進攻，切球變少了，上旋球增加了，接發球也變強了。他給對手更多壓力，打得很棒。」雖然費德勒與球王莫瑞還有7000分以上的積分差距，不過瓦林卡仍然很看好他。「如果費德勒能成功，我一點也不會意外，我很想看到他克服年齡的問題重回巔峰。」

費德勒過去是史上最優秀的全場型球員之一，他也擁有極為優異的正拍攻擊。如今35歲的他比較少上網進攻，大多留在底線應戰，他的單手反拍也成為對手猛攻的罩門。費德勒的網前進攻依然凌厲，不過為了保存體力，他強化了他的反拍，將上網攻擊做為奇襲的手段。

德國大祖維瑞夫(Mischa Zverev)是一個快要絕跡的上網型球員，今年初他在澳網16強拍落球王莫瑞而聲名大噪，球迷們也樂意看到球員不只是固守底線。然而時代的演進改變了網球比賽的性質，教練們指出訓練上網好手需要花費更多的時間，發球上網的技藝逐漸式微，正是費德勒的與時俱進和轉型成功才得以讓他在網壇屹立不搖。

(中時電子報)