瓦林卡：我相信費德勒可重登球王
費德勒在印地安泉網賽摘冠，這是僅次於大滿貫賽的大師賽，這場勝利延續了澳網封王的奇蹟，他的世界排名從第10升至第6，讓他信心倍增。在決賽落敗的同胞對手瓦林卡認為費德勒有能力重回世界第1的寶座，費德勒上次登上王座已經是2012年的事了。
瓦林卡說：「費德勒肯定有機會挑戰世界第1。他現在不一樣了，他使用更多的底線進攻，切球變少了，上旋球增加了，接發球也變強了。他給對手更多壓力，打得很棒。」雖然費德勒與球王莫瑞還有7000分以上的積分差距，不過瓦林卡仍然很看好他。「如果費德勒能成功，我一點也不會意外，我很想看到他克服年齡的問題重回巔峰。」
費德勒過去是史上最優秀的全場型球員之一，他也擁有極為優異的正拍攻擊。如今35歲的他比較少上網進攻，大多留在底線應戰，他的單手反拍也成為對手猛攻的罩門。費德勒的網前進攻依然凌厲，不過為了保存體力，他強化了他的反拍，將上網攻擊做為奇襲的手段。
德國大祖維瑞夫(Mischa Zverev)是一個快要絕跡的上網型球員，今年初他在澳網16強拍落球王莫瑞而聲名大噪，球迷們也樂意看到球員不只是固守底線。然而時代的演進改變了網球比賽的性質，教練們指出訓練上網好手需要花費更多的時間，發球上網的技藝逐漸式微，正是費德勒的與時俱進和轉型成功才得以讓他在網壇屹立不搖。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。