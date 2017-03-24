新健保法被迫延後表決 川普遭重大挫折

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美國總統川普力圖推翻前總統歐巴馬招牌健保法，但推動通過新健保法的計畫今天遭重大挫敗，因為新法案遭到部分共和黨同志反對，被迫延後國會舉行相關重要表決的時間。

今天適逢歐巴馬簽署俗稱「歐記健保」的所謂「平價醫療法」「Affordable Care Act）七周年，川普和眾院共和黨領袖原本計畫在今天表決通過新法，象徵保守派取得重大勝利，也是川普上台後首項重大立法成果，不料遭此挫折。

國會領導階層人士告訴法新社：「今晚不會進行表決。」

川普以擅長協商交易聞名，他這次力圖推動通過共和黨提出的「美國醫療保健法」(American Health Care Act)，廢除並取代歐記健保法，但目前的情勢顯示他未能說服有疑慮的同黨議員，遭受重大政治挫敗。

川普今天在最後關頭未能就改革健保制度一事與抱持質疑態度的國會議員達成協議，導致國會表決新法案時間延後，但白宮淡化此事，表示延後表決並不代表有重大問題。

白宮官員說：「表決將延到明早進行，避免得要在凌晨3時表決。」

他表示：「我們覺得此事應該在光天化日下進行，而非在深夜凌晨時分，我們深信法案會在早上通過。」

國會眾議院共和黨第二號人物、多數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，國會議員明天才會開始辯論推翻歐記健保的法案，他承認目前尚未取得確保法案通過所需票數。1060324

(中央社)