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倫敦恐攻死者人數升 一名75歲傷者不治

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倫敦恐攻死者人數升 一75歲傷者不治
急救人員3月23日趕到國會附近幫助傷者。(美聯社)

英國警方宣布，在昨天倫敦西敏橋上和國會發生的恐怖攻擊事件中受傷的一名75歲男性，今天已經因傷重不治，使得這起事件的死亡人數上升至4人。

根據路透社(Reuters)報導，這使得這起恐攻的死亡人數、包含兇手已經上升到5人，英國已公布凶手身分：52歲、英國出生的Khalid Masood，他在遭到警方射傷後已經不治死亡。

據BBC報導，目前死者還包括在英國國會外庭院遇上Masood的警員Keith Palmer、一名在附近的DLD College London學院工作的兩個小孩的媽媽Aysha Frade，以及一位美國觀光客Kurt Cochran，他本來是要和妻子到歐洲各地遊玩，紀念他們結婚25年。

這起恐怖攻擊導致40人受傷，包括一名羅馬尼亞籍、從西敏橋上墜落的女子。南韓官媒韓聯社報導，有4名南韓觀光客在事件中受到輕燒，但另有1名姓Han的男性傷勢嚴重，目前分別在兩家醫院治療中。

(中時電子報)

文章來源：UK police say man injured in attack on parliament has died

文章來源：Who are the victims?

文章來源：(LEAD) 5 South Korean tourists injured in London terror attack

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關鍵字：攻擊恐怖英國西敏國會傷者
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