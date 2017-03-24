紀念結婚25周年 美夫婦遇英恐攻1死

科克倫與太太慶祝結婚25周年至倫敦旅遊卻在意外中身亡，令人唏噓。(圖片取自FACEBOOK)

英國倫敦國會外周三（22日）發生恐怖襲擊，當天正好也是比利時布魯塞爾機場與地鐵恐攻事件發生滿一周年。而其中有一對為慶祝結婚25周年至倫敦旅遊的美國夫婦，丈夫卻在意外中身亡，令人唏噓。

一名凶嫌開車在西敏橋（Westminster Bridge）上衝撞路人，隨後下車穿越大門衝入國會又用刀刺死48歲的警員帕馬（Keith Palmer），隨後遭警察開槍擊中身亡，釀成至少4死，40多人受傷。

遇害的其中1人是來自美國猶他州的54歲的科克倫（Kurt Cochran），他與妻子到倫敦旅遊，為了慶祝結婚25周年紀念，沒想到卻被車子衝撞而死。

科克倫不幸身亡，他的妻子腿骨及肋骨骨折，頭部受傷，目前沒有大礙。

美國總統川普稍早在推特上表示哀悼，更讚揚科克倫是一名「偉大的美國人」，願自己禱告會與其家人同在。

(中時電子報)