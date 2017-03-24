美原油庫存不減　世界油價維持弱勢

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世界油價今天表現弱勢，仍苦於無法擺脫近四個月來的低點，主因投資人擔心石油輸出國家組織（OPEC）雖帶頭減少供應量，但仍未能讓美國的原油庫存減少。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油下跌34美分，收在每桶47.70美元。

倫敦市場北海布倫特原油小跌8美分，收在50.56美元。1050324

(中央社)