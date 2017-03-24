同婚釋憲案登場 憲法法庭直播言詞辯論

備受矚目的同婚釋憲案，大法官上午9時召開憲法法庭進行言詞辯論，網路同步直播。這場被視為亞洲國家第一場正式處理同志婚姻的攻防戰，也吸引反同和挺同團體到庭外聲援，宣示立場。

同婚釋憲案源於台灣同志運動先驅祁家威於2013年3月與男伴到台北市萬華戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，他認為民法第4編親屬第2章婚姻規定「使同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」有違憲之虞，提出釋憲聲請。

此外，身為戶政主管機關的台北市政府民政局，對現行民法親屬編等相關法令規定，婚姻限制為一男一女結合，為關心同志權益，對相關婚姻法令是否憲法保障人民的自由權、平等權等問題，也聲請大法官解釋。

15名大法官，除了民主進步黨籍立法委員尤美女丈夫、司法院大法官黃瑞明迴避外，其他包含司法院長許宗力等14名大法官今天均出席憲法法庭。

大法官書記處處長王碧芳說明今天開庭流程，先由聲請人祁家威、廖元豪及關係機關法務部代表部長邱太三、內政部代理人戶政司長張琬宜與萬華戶政事務所代理人王雪梅等5人陳述後，聲請人與關係機關交互詢答，再由6名鑑定人陳愛娥、張文貞、陳惠馨、劉宏恩、李惠宗及鄧學仁陳述鑑定意見。

大法官認定言詞辯論已充分，將會於庭末諭知言詞辯論終結，在一個月內（4月24日前）會指定公布日期，做出本案合憲或是違憲的解釋文，因此最慢在5月24日前一定會做出解釋文。王碧芳並指出，大法官今天在憲法法庭結束後，會陸續開會評議並表決，若意見一致，就不會有各自意見書。

憲法法庭旁聽席位共64席、1樓多媒體簡報室有72席，今天出席旁聽的民眾須先向司法院登記取得旁聽證。

挺同婚的學生促進婚姻平權聯盟和台灣伴侶權益推動聯盟今天將舉行「婚姻平權全民守護活動」。伴侶盟秘書長簡至潔表示，在憲法法庭開庭前，將陪同在婚姻平權這條路奮鬥超過30年的祁家威步入法庭，支持婚姻平權的民眾也可到場為祁家威打氣。

台灣宗教團體愛護家庭大聯盟秘書長張守一也表示，在憲法法庭開始前，反同團體會在司法院前召開記者會和上演行動劇抗議。1060324

(中央社)